215 dzień roku i 250 strzelanin. "Nawet nie wiem, dlaczego jestem zdziwiony"

Nawet nie wiem, dlaczego jestem zdziwiony - powiedział jeden z mieszkańców Dayton, gdzie doszło do drugiej w ciągu kilku godzin masowej strzelaniny. Jej definicja, nieoficjalna ale szeroko stosowana, mówi o sytuacji, w której giną co najmniej trzy osoby i to nie licząc sprawcy. Trzymając się takich kryteriów - w 2019 roku w Stanach Zjednoczonych doszło do ponad 250 masowych strzelanin. To ponad jedna dziennie. To nie jest problem, który dopiero się pojawił, bo istnieje od kilku lat i wciąż nie ma na niego recepty. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Dwie strzelaniny w ciągu doby. Amerykańskie służby wyjaśniają okoliczności dramatu w Ohio i...

W ostatnich dziesięciu latach zamachowcy związani ze skrajną prawicą zabili więcej Amerykanów niż terroryści z Al-Kaidy i ISIS. Tylko w 2018 roku w zbrodniach, których motywem była skrajnie prawicowa ideologia, zginęło 50 osób.

Amerykańska prokuratura traktuje ostatnią strzelaninę z Teksasu jako atak terrorystyczny na terytorium Stanów Zjednoczonych. Potraktowanie sprawy z najwyższą powagą polecił śledczym prezydent Donald Trump.

- Poleciłem FBI, by nie patrząc na koszty wzmożyła walkę w sprawie przestępstw z nienawiści i krajowego terroryzmu - mówił prezydent USA.

FBI oficjalnie wyraża obawę, że napastnik z Teksasu może wkrótce znaleźć naśladowców. W manifeście, opublikowanym w sieci tuż przed zbrodnią, wyrażał podziw dla sprawcy głośnego zamachu z Christchurch w Nowej Zelandii.

W marcu 2019 roku biały napastnik zastrzelił tam w dwóch meczetach 51 osób. Motywem była nienawiść do muzułmanów. Zainspirowany tą zbrodnią napastnik z Teksasu swój atak nazwał "odpowiedzią na latynoską inwazję na Amerykę".

- Do pewnego stopnia strzelaniny w Ameryce są inspirowane przez przeszłość. Sprawcy znają historie innych strzelanin. W pewnym sensie uczą się na nich - twierdzi profesor Robert Spitzer ze Uniwersytetu Stanowego Nowego Jorku.

Co z prawem do posiadania broni?

20 osób nie żyje. Policja: sprawca masakry oskarżony Sprawca sobotniej strzelaniny w El Paso w Teksasie, w której zginęło 20 osób, został oskarżony o... Prezydent Donald Trump w specjalnym oświadczeniu potępił skrajnie prawicowy radykalizm i białą supremację, czyli przekonanie o wyższości białej rasy. Stwierdził, że do radykalizacji przyczyniają się internet oraz media społecznościowe.

- Jednym głosem nasz naród musi potępić rasizm, fanatyzm i białą supremację. Te złowrogie ideologie muszą zostać pokonane - apelował prezydent Stanów Zjednoczonych.

Trump stwierdził, że "to choroby psychiczne i nienawiść pociągają za spust", a nie - że powodem jest sama broń. Tym samym stanął na kontrze do Demokratów, którzy po każdej głośnej masowej strzelaninie nawołują do radykalnego zaostrzenia prawa do posiadania broni.

Wrogiem numer jeden dla przeciwników prawa do posiadania broni jest Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie. To jedna z najbardziej wpływowych grup lobbystycznych w Ameryce, która od dekad skutecznie torpeduje wszelkie próby ograniczenia sprzedaży broni.

- Wzywam Republikanów do przeprowadzenia specjalnej sesji Kongresu poświęconej kontroli posiadania broni. Znajdźmy w sobie w końcu odwagę, by przeciwstawić się NRA - nawoływał Bernie Sanders, senator z Partii Demokratycznej.

Nastroje się zmieniają

- Mam dość. Żyję w okolicy, w której regularnie dochodzi do strzelanin. W najbliższych wyborach musimy wybrać przywódcę, który przeciwstawi się lobby producentów broni i NRA. To problem, z którym zmaga się tylko Ameryka. Tylko w Ameryce regularnie dochodzi do masowych rzezi - mówi Cory Booker, senator Partii Demokratycznej.

W Ameryce na 329 milionów obywateli przypadają 393 miliony sztuk broni. Prawo do do jej posiadani różni się w zależności od stanu, ale w zasadzie broń może kupić każdy poza skazańcami, nielegalnymi imigrantami i osobami ze zdiagnozowanymi problemami psychicznymi.

- Nastroje w Ameryce zmieniają się na rzecz zaostrzenia prawa do posiadania broni. W wyborach do Kongresu z 2018 roku hasła zaostrzenia prawa pomogły wielu kandydatom zdobyć mandat. Trwa powolna zmiana polityczna - uważa prof. Robert Spitzer.

Wydarzenia w Ohio, do których doszło w niedzielę, były 250. masową strzelaniną, do której doszło w 2019 roku w Ameryce. Niedziela była 215. dniem tego roku.

Autor: Jakub Loska / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS