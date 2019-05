Fidesz wygrał na Węgrzech, ale czy zostanie w EPL? Różne scenariusze

Możesz zagłosować, ale dopiero jak skończysz 18 lat. Takie jest prawo. A co z nastolatkami i dziećmi, które są nad wyraz dojrzałe? Pytanie zasadne, bo inicjatorką ogólnoświatowych protestów w obronie klimatu jest szesnastolatka. Okazuje się, że jest sposób na to, by tacy młodzi ludzie "zagłosowali" w wyborach do europarlamentu - a to za sprawą ich dziadków. Coraz większa liczba z nich deklaruje bowiem, że zagłosują tak, jak chce tego ich wnuk lub wnuczka. Bo to właśnie oni będą żyć w świecie ukształtowanym przy urnie. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»