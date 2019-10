Odwyk dla nastolatków uzależnionych od smartfonów. "To bardzo poważny problem"

Drugi dzień szczytu europejskich przywódców w Brukseli, i dyskusja o wielkich pieniądzach do podziału. Budżet trzeba wynegocjować, ale negocjacje mogą być trudne, jeżeli w rozmowie padają pytania o praworządność. Do decyzji jeszcze długa droga, ale już na początku warto wiedzieć, co w tej dyskusji może czekać Polskę. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

