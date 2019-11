Film z nękanym 12-latkiem zobaczył w sieci zawodnik MMA. "Już się tym zajmujemy"

Amerykański zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA) Justin Wren zobaczył w internecie film, na którym dzieci nękają fizycznie i psychicznie 12-letniego Raydena. Justin Wren rozpoznał w Raydenie samego siebie z dzieciństwa, dlatego postanowił udzielić mu wsparcia. Nie tylko zresztą on. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Na filmikach, które znalazły się w internecie, widać, jak dzieci nękają fizycznie, ale też psychicznie swojego szkolnego kolegę, 12-letniego Raydena, chłopca z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i częściową głuchotą. Tamtego dnia Rayden wrócił do domu z podbitym okiem i napisem na ręce, że chce się zabić.

Zawodnik mieszanych sztuk walki Justin Wren zobaczył te nagrania i postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Rayden w ciągu 24 godzin trafił do fight clubu prowadzonego przez Justina Wrena.

- Czym jest nasz fight club? To klub naszych przyjaciół, fanów, członków rodzin, którzy dają nam siłę do walki z nękaniem, dają nam moc do rozprzestrzeniania naszej wizji walki z nienawiścią za pomocą miłości - tłumaczy Justin Wren.

Wren w chłopcu zobaczył samego siebie. Jako dziecko też doznał podobnej krzywdy ze strony rówieśników. Uznał, że zawsze będzie stawał w obronie słabszych. Założył fundację "Fight for the Forgotten". Dzięki niej w Ugandzie udało się wybudować kilkanaście studni. Swoją pasją do pomagania zaraża innych: sportowców, muzyków, aktorów.

Wsparcie od najtwardszych twardzieli

Raydenowi Justin Wren zafundował wsparcie od najlepszych z najlepszych twardzieli. Między innymi Terry Crews, Kyle Jacobs, Boyd Holbrook i Ed Mylett nagrali wideo wiadomości dla Raydena, które zostały my pokazane w domu Justina Wrena.

- Chcę ci powiedzieć, kolego, że powody, dla których byłeś kiedyś prześladowany, są także kluczem do twojego sukcesu. Jest pan, proszę pana, czempionem - powiedział Raydenowi aktor Terry Crews.

- Nie poddawaj się, kolego. Chcę powiedzieć, że jestem z ciebie dumny. Życie jest naprawdę długie, a tobie uda się go wygrać - zdradził Raydenowi aktor i model Boyd Holbrook.

- W życiu słabsi zawsze dokuczają silniejszym. Tak, słabsi. Bo to, co robiły te dzieciaki, to oznaka słabości - stwierdził przedsiębiorca Ed Mylett.

Muzyk Kyle Jacobs napisał i wykonał dla Raydena piosenkę. "Nie jesteś sam, jesteśmy tu z tobą" - brzmi jej tekst.

Z takim wsparciem Rayden znów może być sobą, czyli po prostu szczęśliwym dzieckiem.

Autor: Justyna Zuber / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS