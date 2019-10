17 października 2019, 20:19

Amerykańskie wieżowce śmiertelnym zagrożeniem dla ptaków. Rocznie giną setki milionów zwierząt

Setki milionów ptaków rocznie ginie w USA rozbijając się o gigantyczne szklane wieżowce. Okazuje się, że najbardziej niebezpiecznym dla ptaków miastem jest Chicago, bo to właśnie przez to miasto i jego okolice miliony ptaków przelatują co roku, kiedy nadchodzi czas migracji. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.