Papierosy tylko dla stulatków? Hawaje pracują nad nowym prawem

Gubernator stanu Virginia Ralph Northam 35 lat temu pozował do zdjęcia z twarzą pomalowaną na czarno. Uznano to za przejaw nieakceptowalnego rasizmu. Gubernator najpierw przyznał się do tego, że jest na zdjęciu, a potem zaprzeczył, ale w jednej sprawie zdania nie zmienia - nie zamierza ustąpić ze stanowiska, choć wzywają go do tego najbardziej wpływowi politycy. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

