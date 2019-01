"No deal" i "no brexit", czyli unijne problemy Brytyjczyków

Należy do najbardziej elitarnego grona sportowców na świecie. Zarabia około 18 milionów dolarów na rok, a gra na drugiej półkuli. Ale nawet to wszystko nie chroni go przed wielkimi problemami i obaw o swoje życie. Wracamy do sprawy koszykarza Enesa Kantera. Jego drużyna gra mecz w Londynie, ale on sam został w Stanach. Kanter jest z urodzenia Turkiem i głośnym krytykiem prezydenta Erdogana. Sportowiec bał się, że przy okazji spotkania w Europie, któryś z wyznawców tureckiego lidera zechce go zabić. Teraz dochodzą nowe informacje, bo Ankara żąda jego ekstradycji. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

