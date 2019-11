Śledztwo "The New York Times". Miliony z UE mają trafiać do "oligarchów" związanych z Orbanem

Komisja Europejska zapewnia, że nie toleruje oszustw, ale podkreśla, że to państwa członkowskie Unii są odpowiedzialne za zarządzanie funduszami rolnymi. To reakcja na reportaż "The New York Times". Dziennikarze opisują, jak unijne dopłaty trafiają do wschodnioeuropejskich oligarchów albo do ludzi powiązanych z władzą. Najwięcej miejsca poświęcono Węgrom i Viktorowi Orbanowi. Wprost zarzucono mu "zuchwałe eksploatowanie systemu" i nękanie tych, którzy próbują mu się postawić. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Władimir Putin odwiedził Viktora Orbana w Budapeszcie W ciągu sześciu lat spotkali się osiem razy. Relacje Viktora Orbana z Władimirem Putinem kwitną,... Uściski dłoni i szerokie uśmiechy dla Władimira Putina i eurosceptycznego Matteo Salviniego. Victor Orban, gdy mu się to politycznie opłaca, potrafi dać do zrozumienia, że nie jest entuzjastą Unii Europejskiej. Eurosceptycyzm Orbana nie dotyczy jednak unijnych dotacji.

W specjalnym raporcie "The New York Times" pisze właśnie o nowych oligarchach z Europy Środkowo-Wschodniej, o nieprzejrzystych umowach dających dostęp do wielomilionowych dotacji, o nowym systemie feudalnym. Na jego czele ma stać między innymi premier Węgier.

- Europejski program rozwoju rolnictwa, stanowiący podwaliny Unii Europejskiej, jest teraz wykorzystywany przez te same, antydemokratyczne siły, które zagrażają Wspólnocie od wewnątrz - donosi "The New York Times".

Tort do podziału jest wyjątkowo duży. Co roku na wsparcie dla rolników Bruksela przeznacza prawie 60 miliardów euro. Podstawowa zasada tego programu brzmi: im więcej masz ziemi, tym więcej pieniędzy dostaniesz. Jak wynika z dziennikarskiego śledztwa "The New York Times", ta unijna hojność jest w Czechach i Bułgarii, na Słowacji i na Węgrzech cynicznie wykorzystywana.

- Rząd pana Orbana sprzedał tysiące hektarów państwowej ziemi członkom jego rodziny, jego bliskim współpracownikom, w tym jego przyjacielowi z dzieciństwa, który stał się jednym z najbogatszych ludzi na Węgrzech. Ci, którzy kontrolują ziemię, otrzymują milionowe dotacje z Unii Europejskiej - podaje "The New York Times".

Komitat Fejer, węgierski odpowiednik naszego województwa, położony jest na zachód od Budapesztu. Znajdują się na jego obszarze bardzo cenne działki, które rząd Victora Orbana odsprzedał jego bliskim - dwóch współpracownikom oraz zięciowi. Dzięki temu, że stali się posiadaczami ziemskimi, mają dostęp do ogromnych unijnych dotacji. Inni chętni na te ziemie nie mieli szans.

Orban stracił Budapeszt. Przyszły burmistrz apeluje o jedność opozycji Gergely Karacsony wygrał w niedzielę wybory na burmistrza Budapesztu. W środę podkreślił, że... - Technicznie rzecz biorąc, to była aukcja. Jednak wielu miejscowych rolników nie wzięło w niej udziału, bo zwycięzcy i tak byli z góry ustaleni. Poza tym, niewielu stać na tak ogromne działki. Wielu w ogóle nie wiedziało o aukcji - można przeczytać w dzienniku "The New York Times".

Lokalne media na Węgrzech pisały o tajemniczych transakcjach i handlu ziemią, ale wielkich protestów te doniesienia nie wywołały. Mali rolnicy boją się skarżyć na tych większych. Wiedzą, że wszelki sprzeciw grozi surowa kara. Na przykład drobiazgowe kontrole, od których zależy przyznanie unijnej dotacji.

- Wielu małych rolników potrzebuje dotacji, by przetrwać. To zniechęca ich do głośnego krytykowania systemu. Zwłaszcza, że za krytykę grozi zemsta - donosi "The New York Times".

W samej Brukseli też brakuje i woli i determinacji, by walczyć z patologiami. Często też struktura własności danej działki jest tak skomplikowana, że trudno dociec, kto i ile dokładnie dostał.

- Europejscy liderzy mogą się nie zgadzać w wielu sprawach, ale wszyscy liczą na hojne dotacje i dyskrecję w sprawie ich dystrybucji. Walka z tym systemem i próba zdyscyplinowania nowych państw członkowskich mogłaby zagrozić fortunom na całym kontynencie - podaje donosi "The New York Times".

Na Słowacji walczyć próbował Jan Kuciak. 27-letni dziennikarz badający powiązania włoskich grup przestępczych i rolników korzystających z dotacji. Kuciak i jego narzeczona zostali zamordowani w lutym 2018 roku.

W Czechach już od miesięcy głośno jest o spółce Agrofert, której właścicielem jest premier Andrej Babisz. Tylko w ubiegłym roku Agrofert miał otrzymać z Unii aż 42 miliony dolarów dotacji.

Komentując doniesienia "The New York Times" rzecznik Komisji Europejskiej podkreślił, że Bruksela nie toleruje oszustw i że za należyte zarządzanie funduszami unijnymi odpowiedzialne są przede wszystkim same państwa członkowskie.

Autor: Joanna Stempień / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS