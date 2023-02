Ukraińscy żołnierze szkolą się w Polsce. "Leopardy 2 znacznie poprawią sytuację"

Zdaniem jednej z czołowych brytyjskich ekspertek do spraw żywności należy zrezygnować z przynoszenia słodkości do pracy. Profesor Susan Jebb twierdzi, że w ten sposób promuje się złe nawyki w pracy i kulturę jedzenia ciast w biurze porównuje do biernego palenia. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

