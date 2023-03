Tysiące zwierząt porzuconych na pastwę losu. Pomagają im ochotnicy z ZooPatrulu

Jest pół miliona podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w sprawie refundacji procedury pozaustrojowego zapłodnienia metodą in vitro. Gdyby projekt stał się prawem - Ministerstwo Zdrowia miałoby rocznie na refundację in vitro przeznaczać 500 mln zł. Obecnie Polski rząd zrzuca refundację metody in vitro na barki samorządów. Jak w innych krajach władze pomagają w walce z niepłodnością? Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

