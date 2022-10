"Morale w Grupie Wagnera jest bardzo niskie"

Globalnie populacja dzikich zwierząt maleje, ale w Europie jest promyk nadziei. W przypadku takich gatunków jak kozica górska, rysie czy żubry udało się odwrócić negatywną tendencję. To efekt przywracania zwierzętom ich siedlisk, ochrony miejsc ich lęgu w parkach narodowych i dbałości o to, by łańcuch pokarmowy nie został zaburzony. Zwierzęta żyją dziko, ale proces ich powrotu jest kontrolowany i wymaga międzynarodowej współpracy. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»