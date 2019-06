11 czerwca 2019, 20:24

Szukały wolności, zostały seks-niewolnicami. "Widziałam dużo perwersji"

Kobiety, które uciekają z Korei Północnej do Chin, zamieniają jedno piekło na drugie. Liczą na nowe życie, ale wiele z nich nie ma na to szans. Zamiast wolności czeka je seksualne niewolnictwo. Są zmuszane do pornograficznych pokazów w internecie. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.