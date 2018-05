"To niegodne, niesmaczne". Niemcy oburzeni sprawą byłego kanclerza

Kamery najważniejszych światowych mediów na poligonie nuklearnym w Korei Północnej mają zarejestrować demobilizację całego obiektu. Pytanie, czy zarejestrują, bo zagraniczni dziennikarze wciąż są w hotelu i nie wiedzą kiedy i czy w ogóle na poligon zostaną przewiezieni. Tak czy siak wszystko jest grą pod publiczkę. Bo na miejscu nie będzie żadnych niezależnych ekspertów. Dziennikarze zobaczą więc to, co Pjongjang będzie chciał pokazać. To wszystko jest elementem wielkich przygotowań przez spotkaniem Donalda Trumpa i Kim Dzong Una. Spotkaniem, do którego wcale może nie dojść, bo obie strony straszą zerwaniem rozmów. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

