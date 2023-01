Tak prezydent Zełenski dowiedział się o decyzji w sprawie Leopardów

To dla nas być albo nie być - alarmuje premier Japonii po tym, jak liczba urodzeń w jego kraju spadła do najniższego poziomu w historii. Państwo jest na skraju niezdolności do funkcjonowania. Władze chcą zachęcić społeczeństwo do tego, by dzieci rodziło się więcej. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

