Wymknął się z domu, miał zabawkowy pistolet. Policja zastrzeliła 20-latka z zespołem Downa

Do tego młodego człowieka nie trzeba było wyciągać broni. Ludzie z zespołem Downa nie są agresywni - stwierdził, w "Faktach o Świecie" TVN 24 BiS, Jerzy Dziewulski, były antyterrorysta komentując zastrzelenie przez szwedzką policję 20-latka z zespołem Downa, który miał przy sobie zabawkową broń. - Z daleka było widać, że to człowiek chory. Gdyby policjanci mieli minimum wiedzy o osobach z zespołem Downa to by wiedzieli, że wystarczyło porozmawiać - dodał. - Ważnym elementem jest to, ile doświadczenia mieli policjanci. Może się okazać, że na interwencję zostali wysłani nie ci, którzy powinni - ocenił z kolei Maciej Karczyński, były policjant i były rzecznik ABW.

