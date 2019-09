"Szturm na Strefę 51". Setki osób przyjechały na pustynię w Nevadzie

- Gdybyśmy chcieli stosować się do tych wszystkich poleceń, to jest to wręcz niemożliwe, bo musielibyśmy się wyprowadzić gdzieś do głuszy i zrezygnować zupełnie z tego, co ułatwia nam codzienne życie. Tutaj trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem - powiedziała w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS psycholog i psychoterapeuta Maria Rotkiel. - Możemy sobie wyobrazić wiele sytuacji, gdzie rezygnujemy z tego plastiku całkowicie świadomie. Jest to możliwe, tylko trudniejsze - dodał drugi gość programu doktor Paweł Grzesiowski z Centrum Medycyny Zapobiegawczej.

