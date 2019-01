Węgry zapowiadają: przeszkodzimy realizacji pakietu migracyjnego Węgry przeszkodzą realizacji przez Brukselę pakietu migracyjnego ONZ – oświadczył w piątek szef... Szef węgierskiej dyplomacji mówił o wspólnej wizji Polski i Węgier, jeśli chodzi o zbliżające się wybory do europarlamentu i przeobrażenie Wspólnoty w ciągu najbliższych miesięcy.

- Współpracujemy z polskim rządem bardzo aktywnie i skutecznie. Jesteśmy częścią Grupy Wyszehradzkiej, która odniosła ogromne sukcesy w ostatnich latach. Byliśmy w stanie wpływać na wydarzenia, które kształtują przyszłość Unii Europejskiej. W tym roku, w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego, dominować będzie jeden bardzo ważny temat, czyli imigracja. I jeśli spojrzymy na ostatnie lata, to my, kraje środkowej Europy, odnieśliśmy sukces, jeśli chodzi o migrację - stwierdził Peter Szijjarto.

Jak przyznał gość programu, jest wiele kwestii, którymi trzeba się zająć w Unii Europejskiej. - Oprócz migracji, sprawa budżetu unijnego, ochrona granic czy rozmowy na temat wciąż istniejącego pomysłu obowiązkowej relokacji uchodźców - wyliczał minister.

"Zemsta"

Szef węgierskiej dyplomacji był też pytany o napięcia pomiędzy Komisją Europejską a rządami Węgier i Polski.

Fundusze zależne od praworządności. Symboliczne głosowanie w PE Parlament Europejski pracuje nad tym, jak karać kraje, w których zagrożone będzie niezawisłe... - Te procedury przeciwko Polsce i Węgrom to zemsta. Zemsta, którą realizują instytucje unijne. W nawiązaniu do faktów - my i wy udowodniliśmy, że to, co UE mówiła na temat polityki migracyjnej było kłamstwem. Bruksela sugerowała, że migracji nie da się zatrzymać i migracja - z definicji - jest dobra, a my nie powinniśmy z tym walczyć, ponieważ to pozytywne wpłynie na nasz naród i kraj - powiedział szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto. - Oba kraje udowodniły, że migrację można zatrzymać. To właśnie doprowadziło do powstania frustracji w unijnych instytucjach - dodał.

- Jeśli spojrzymy na sedno rzeczy, o które my i wy jesteście oskarżani, to to jest po prostu niesprawiedliwe. Weźmy na przykład atak na Polskę. Wykonaliście wszystkie kroki, których wymagała Komisja Europejska. Odpowiedź była taka, że Bruksela nie zatrzymała procedury, tylko ją kontynuowała - stwierdził Szijjarto.

- Parlament Europejski uchwalił rezolucję dotyczącą naszego kraju. Pojawiło się w niej 69 punktów z oskarżeniami, z których część została już rozwiązana w trakcie negocjacji w Komisją. W sprawie części z nich trwa wciąż dialog. Druga część to tylko wyobrażenia, nic konkretnego - tłumaczył minister i dodał: "te ataki są w nas wymierzone, ponieważ nasze rządy odzwierciedlają wolę naszych narodów, które nie są tożsame europejskim głównym nurtem".

Szijarto zapowiedział, że jego rząd będzie wetował "wszystkie próby wprowadzenia sankcji na Polskę". - Możecie być tego pewni, że przypadku jakiejkolwiek procedury przeciwko Polsce, która mogłaby się zakończyć odebraniem wam praw albo wprowadziłaby sankcje, Węgry będą zdecydowanie stały po waszej stronie - podkreślił szef węgierskiej dyplomacji.

- Jest nas więcej. Nie tylko Polska i Węgry. Pamiętajcie, że po ataku Parlamentu Europejskiego na Węgry, oświadczenie wystosował czeski parlament i przyjął rezolucję, która popierała Węgry w tej sprawie. Słowacki parlament przygotowuje podobną odpowiedź. My, Grupa Wyszehradzka, wspieramy się w tej sytuacji - stwierdził.

Interesy węgiersko-rosyjskie

Peter Szijjarto odniósł się też do oskarżeń Zachodu mówiących, że rząd w Budapeszcie próbuje rozmontować Unię Europejską ku uciesze Rosji. - To podwójne standardy i hipokryzja, ponieważ zachodnia Europa tak ściśle współpracuje z Rosją, że my możemy im tylko zazdrościć - skomentował i podkreślił, że "Nord Stream 2 to inwestycja przygotowywana z udziałem czterech największych firm energetycznych na zachodzie Europy i rosyjskiego Gazpromu".

- Kto był najważniejszym gościem Forum Ekonomicznego w Sankt Petersburgu w zeszłym roku? Emmanuel Macron. Kto siedział obok prezydenta Putina w trakcie prezydenckiego panelu dotyczącego energii? Czterech szefów największych europejskich firm energetycznych. Mamy zdecydowanie dość takich oskarżeń, ponieważ my - mały, środkowoeuropejski kraj - jesteśmy bezbronni, jeśli chodzi na przykład o gaz. I nikt nas nie wspiera, żeby poradzić sobie z tym problemem. Jesteśmy pod słowną presją, że współpracujemy z Rosją, ale to jak współpracujemy, jest transparentne - stwierdził Szijjarto i dodał, że w przeciwieństwie do Węgier, to Zachód "robi podejrzane interesy z Rosją".

