"Gdzie jest ludzkość? Jak możecie spokojnie spać?"

Do grona piosenek, które zanotowały miliard wyświetleń na portalu YouTube, dołącza "Take On Me" zespołu A-Ha. To o tyle ciekawe, że piosenka pochodzi z roku 1985. Tym samym stała się dopiero drugą w historii piosenką z lat 80., która może pochwalić się miliardem. - To jest miernik już nie tylko popularności, ale nawet w pewnym sensie pozycji artysty - stwierdził w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS Stanisław Trzciński, kulturoznawca, konsultant muzyczny STX Music:Solutions. - Skróciła się droga między odbiorcą a artystą - dodał. - To nie jest przypadek, że akurat "Take On Me" jest tak popularne - ocenił Rafał Masny, współzałożyciel kanału abstrachuje.tv. - "Take On Me" potrzebowało tak na prawdę 10 lat na to, żeby znaleźć się na tym miejscu - zwróciła z kolei uwagę Kamila Ryciak z Radia ESKA.

