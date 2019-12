Baczyńska opowiada o współpracy z Tokarczuk. "To było piękne, jak zobaczyłam uśmiech"

- To co jest bardzo istotne, to jest ten element ćwiczeń, który łączy się z przerzutem wojsk amerykańskich. Na taką skalę, w sytuacji symulującej działania bojowe, tego jeszcze nie realizowaliśmy - stwierdził w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS generał Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24. Odniósł się w ten sposób do informacji na temat organizacji ćwiczeń wojsk USA na terenie Polski w ramach DEFENDER-Europe 20. - Na czas tych ćwiczeń Polska będzie wyglądała bardzo bojowo i to jest dobry kierunek - dodał. - Ważniejsza dla Polski, jako członka NATO, jest ta aktywność szkoleniowa, która ma wymiar praktyczny. Tego typu przedsięwzięcia są bardzo ważne dla budowania naszych zdolności - zauważył drugi gość programu generał Mirosław Różański, prezes Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints.

