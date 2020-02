Od lat żyją na bagnach wielkości Hiszpanii. "Kiedy dostarczają nam jedzenie, dzieci są szczęśliwe"

Największy podmokły obszar na świecie stał się od jakiegoś czasu domem dla wielu mieszkańców Sudanu Południowego, którzy uciekli przed wojną. W 2013 roku ich kraj pogrążył się w chaosie. Ponad pięć milionów osób ma problem z dostępem do żywności. Wszyscy w dużym stopniu polegają na pomocy humanitarnej, której dostarczanie do Sudanu Południowego nie jest jednak łatwym zadaniem. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Deborah robi wszystko, co może, by wykarmić pięcioro swoich dzieci. Kilka lat temu, kiedy w jej miejscowości toczyły się walki, kobieta uciekła z domu. Wraz z rodziną schronienie znalazła na bagnach. Przez miesiąc żyła w ukryciu, obawiając się ataków ze strony dzikich zwierząt.

- Matki cierpią, gdy ich dzieci płaczą, bo są głodne. Kiedy organizacje pomocowe dostarczają nam jedzenie, dzieci są szczęśliwe, bo nie muszą głodować. To sprawia, że my jesteśmy szczęśliwi - opowiada Deborah Nyakueth, mieszkanka Sudanu Południowego.

To największy podmokły obszar na świecie. Ma wielkość Hiszpanii. Od jakiegoś czasu to też dom dla wielu mieszkańców Sudanu Południowego, którzy uciekli przed wojną. W 2013 roku ich kraj pogrążył się w chaosie. Ponad pięć milionów ludzi ma tu problem z dostępem do żywności. Wszyscy w dużym stopniu polegają na pomocy humanitarnej.

- Sudanowi Południowemu na pewno nie sprzyja konflikt zbrojny, zmiany klimatu, spowolnienie gospodarcze, napięcia wewnętrzne. To, że cały czas nie mamy rozejmu między walczącymi stronami - tłumaczy Monika Kacprzak z UNICEF.

Dostarczanie pomocy do krajów takich jak Sudan Południowy nie jest łatwym zadaniem. Listopadowe powodzie pogorszyły trudną już sytuację żywnościową. By dotrzeć do odległych miejsc, Światowy Program Żywnościowy prowadzi zrzuty jedzenia.

W tym celu korzysta z trzech samolotów. Każdy z nich jest w stanie dostarczyć 34 tony pożywienia. To wystarczy, by zapewnić miesięczny zapas żywności dla trzech tysięcy osób.

Organizacje pomocowe robią, co mogą

- Wiemy, że musimy zapewnić wsparcie żywnościowe dla 5,5 miliona ludzi z Sudanu Południowego. Jeśli jednak nie będziemy mieli możliwości, by do nich dotrzeć, staniemy w obliczu naprawdę trudnych decyzji. Będziemy musieli skupić się na pomocy tym najbardziej potrzebującym, głodującym. Będziemy musieli powstrzymać klęskę głodu, zanim to się rozwinie. Oznacza to jednak, że nie będziemy w stanie zapewnić pomocy wszystkim - uważa Matthew Hollingworth, ze Światowego Programu Żywnościowego.

W kraju brakuje dostępu do pitnej wody i opieki medycznej. Zanieczyszczona woda prowadzi do szerzenia się chorób. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się dzieci. Są one badane i leczone w tymczasowych ośrodkach zdrowia.

- Bardzo często zapadają na malarię, na odrę, na choroby biegunkowe, które powodują, że dziecko coraz szybciej zapada na niedożywienie - dodaje Monika Kacprzak.

Choć organizacje pomocowe robią co mogą, to wciąż za mało. Światowy Program Żywnościowy obawia się, że jeśli nic się nie zmieni, to w najbliższych miesiącach sytuacja ulegnie dalszemu pogorszeniu.

Nadzieja na normalne życie

- Te problemy w Sudanie Południowym są tak duże, jest ich tak wiele, że tak naprawdę potrzebna jest każda pomoc - mówi Monika Kacprzak.

W wyniku wieloletniego konfliktu życie straciło 400 tysięcy osób, a setki tysięcy musiały opuścić swoje domy. Mieszkańcy Sudanu Południowego wciąż mają nadzieję na powrót do normalnego życia.

- Jeśli uda się osiągnąć pokój, nasze dzieci będą mogły pójść do szkoły. Kiedy wrócą do domu, będzie czekało na nie jedzenie, które je uszczęśliwi - tłumaczy Deborah Nyakueth.

Autor: Justyna Kowalewska / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS