Smog w łonach matek, plastik w moczu dzieci. "Zanieczyszczenia są wszędzie"

Kiedy kobiety w ciąży oddychają powietrzem zanieczyszczonym, to smog dostaje się również do organizmu ich nienarodzonych dzieci - tak wynika z badań belgijskich naukowców. Podobnie wszędobylski jest plastik, który znajduje się nawet w moczu dzieci.

"Znajdujemy się w stanie potencjalnego zagrożenia". W sądzie chcą walczyć o czyste powietrze Jerzy Stuhr walczy o czyste powietrze i symbolicznie pozywa Skarb Państwa. - Znajdujemy się w...

Oglądaj "Fakty o Świecie" od poniedziałku do piątku o 20:20 w TVN24 BiS

ZOBACZ CAŁY ODCINEK "FAKTÓW O ŚWIECIE" W TVN24GO



25 zdrowych kobiet - żadna z nich nie paliła papierosów -tuż po porodzie zgodziło się, by grupa belgijskich naukowców przebadała ich łożyska na obecność cząsteczek pyłów pochodzących ze smogu. Wyniki są przerażające.

- Cząsteczki black carbon (ang. czarny węgiel; produkt niekompletnego spalenia paliw kopalnych - przyp. red.) znajdują się w łożysku i to po stronie dziecka. (...) To, co matka wdycha, co znajduje się w jej organizmie, dostaje się do krwiobiegu, ma możliwość przedostania się dalej - przybliża sprawę dr hab. Agnieszka Pac z Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ.

Im bliżej ruchliwych dróg, tym wyższe stężenie niebezpiecznych pyłów. - To jest wpływ prenatalny i ten będzie najsilniejszy, bo wówczas kształtują się wszystkie narządy człowieka - tłumaczy dr Paweł Grzesiowski z Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji.

- Smog jest jednym z czynników, który może przyczyniać się zarówno do częstszych poronień, do nieprawidłowego rozwoju płodu, do zmniejszonej masy urodzeniowej - wymienia ginekolog dr Grzegorz Mrugacz z Kliniki "Bocian" w Białymstoku.

Multum konsekwencji smogu

Smog może także przyczyniać się do mniejszego obwodu główki, mniejszej długości ciała, mniejszej objętości płuc, a nawet niższego IQ dziecka. To jeszcze nie koniec listy konsekwencji oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

Stuhr pozwał państwo za smog. "Z trudem udaje mi się dokończyć spektakl" Aktor Jerzy Stuhr, dziennikarz Mariusz Szczygieł i konsultant medyczny Tomasz Sadlik walczą w...

- Wpływa to na rozwój układu krwionośnego, na serce, na rozwój układu nerwowego, czyli mózg, no i na rozwój układu rozrodczego. Przecież płodność mężczyzn spadła w ostatnich 30-40 latach w sposób dramatyczny. To już naprawdę zaczyna być epidemia - uważa dr Grzegorz Mrugacz.

Dziecko rozwijające się w brzuchu matki nie ma jeszcze w pełni wykształconych mechanizmów obronnych, dlatego kobiety w ciąży są w grupie najwyższego ryzyka.

- Zanieczyszczenia są wszędzie, także trzeba przynajmniej unikać wychodzenia w dni największego zanieczyszczenia powietrza - radzi prof. Wojciech Hanke, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia środowiskowego.

Małe dzieci narażone szczególnie

Nie tylko smog przedostaje się do naszego organizmu. Niemieccy naukowcy przebadali 2,5 tysiąca dzieci w wieku od 3 do 17 lat na obecność substancji chemicznych pochodzących z plastikowych produktów. Wynik jest alarmujący: w moczu 97 procent z nich znajdowały się mikrocząsteczki plastiku.

- Cząsteczka taka może być kilkadziesiąt razy mniejsza niż na przykład średnica ludzkiego włosa i one przedostają się do ciała człowieka na kilka różnych sposobów - mówi Weronika Michalak z Koalicji Klimatycznej. - Po prostu przedostają się do naszego organizmu, pokonując tę barierę krew-mózg, a więc mogą kumulować się w mózgu, ale i w innych organach - dodaje.

Plastik trafia do organizmu wraz z pożywieniem, wypijaną przez nas wodą, a także z wdychanym powietrzem.

Reklamówki z opłatą recyklingową. Rząd uszczelnia przepisy Ministerstwo Środowiska uszczelnia przepisy dotyczące plastikowych toreb w sklepach. Duże sklepy... - Im młodsze dziecko, tym bardziej narażone na wszelkiego rodzaju skażenia. Czy to będzie smog jako zanieczyszczenie powietrza, czy to będzie zanieczyszczenie pyłami, czy to będą zanieczyszczenia chemiczne - mówi dr Paweł Grzesiowski.

Wszędobylski plastik

Mikrocząsteczki plastiku mogą zakłócać gospodarkę hormonalną organizmu, być powodem otyłości, nowotworów, zaburzeń płodności, pracy wątroby, tarczycy, serca i płuc.

- To jest absolutnie przerażające. Już teraz wiemy, że kolejne pokolenia poniosą konsekwencje tego, jak żyjemy teraz, i jak bardzo nie dbamy o środowisko - komentuje Weronika Michalak.

Bo - jak wykazały badania - wraz z rosnącą produkcją przedmiotów z plastiku, liczba pochodzących z nich mikrocząsteczek w organizmach dzieci zwiększa się. Plastik jest dosłownie wszędzie: w przyborach kuchennych, powłokach na patelniach, nieprzemakalnych ubraniach, środkach czystości, czy w opakowaniach żywności.

- Tam, gdzie możemy zastąpić go drewnem, szkłem, papierem, czymś, co jest w naturalny sposób później rozkładane i nie zamienia się potem w toksyczny pył, to należy to robić - przekonuje dr Paweł Grzesiowski.

- Mniej kosmetyków, mniej wykładzin, mniej sztucznych rzeczy w naszym otoczeniu - radzi prof. Wojciech Hanke.

Jak podkreśla Światowa Organizacja Zdrowia, niezbędne są szybkie i - przede wszystkim - globalne działania, które uchronią nas przed tą "ekologiczną katastrofą".

Autor: Milena Bobrowska / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS