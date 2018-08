Nietypowe stroje Sereny Williams. "Kontrolowanie kobiecych ciał musi się skończyć"

Butelki i race poleciały na przebywających i mieszkających na stałe imigrantów na ulicach niemieckiego Chemnitz w Saksonii na wschodzie kraju. Doszło tam do gwałtownych demonstracji i starć po tym, jak w niedzielę w trakcie bójki zginął 35-letni Niemiec. Narodowcy, bo to oni - przede wszystkim - rozpoczynają zajścia, domagają się wyjazdu z Niemiec obcokrajowców. Twierdzą, że to właśnie przez nich miało dojść do tej tragedii. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

