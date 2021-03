Marzyła o igrzyskach, zginęła po uderzeniu pioruna. "Nie rozumiem, dlaczego Bóg mi ją zabrał"

Joe Biden mówi o Putinie, że to "zabójca". Amerykańscy dyplomaci, przy włączonych kamerach, kłócą się ze swoimi kolegami z Chin. Jak będą wyglądały relacje z Rosją i Chinami pod rządami Joe Bidena? - Jeżeli Ameryka "wraca do gry", to nie może zostać tylko na etapie deklaracji, tylko ona musi pokazać jak gra - stwierdziła doktor Małgorzata Bonikowska, prezes ośrodka THINKTANK i Centrum Stosunków Międzynarodowych. Zdaniem Andrzeja Talagi z Warsaw Enterprise Institute - Joe Biden do pewnego stopnia nową jakość w relacjach amerykańsko-chińskich. - Unia Europejska może być dla Stanów Zjednoczonych wartościowym sojusznikiem kiedy jest mocna - uważa doktor Łukasz Pawłowski, socjolog współprowadzący "Podkast amerykański". - Amerykanie doznali od Rosjan bardzo poważnego upokorzenia - stwierdziła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador RP w Moskwie, dyrektor Instytut Strategie 2050.

»