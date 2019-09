Burmistrz Londynu w "Faktach o Świecie": widać, że niektórzy próbują pisać historię na nowo

- Moim zdaniem Brytyjczycy powinni mieć decydujący głos, czy akceptują warunki, na jakich nastąpi brexit, i czy w ogóle powinniśmy to zrobić - powiedział w "Faktach o Świecie" TVN 24 BiS Sadiq Khan, burmistrz Londynu. - Nawet jeśli opuścimy Unię Europejską, to Londyn pozostanie potężną, globalną metropolią z unikalnym ekosystemem - dodał.

- Wciąż zostało trochę czasu do 31 października. Jest wielu polityków z różnych partii, którzy próbują namówić premiera Borisa Johnsona, żeby ten uniknął opuszczenia Unii Europejskiej bez umowy. Moim zdaniem Brytyjczycy powinni mieć decydujący głos w sprawie tego, czy akceptują warunki, na jakich nastąpi brexit i czy w ogóle powinniśmy to zrobić - powiedział w "Faktach o Świecie" TVN 24 BiS Sadiq Khan, burmistrz Londynu.

Rozmówca Michała Sznajdera zapewnił, że chociaż nie jest w tej kwestii optymistą, to cały czas będzie kontynuowany nacisk na brytyjski rząd, by zatrzymać brexit. - Nawet, jeśli opuścimy Unię Europejską, to Londyn pozostanie potężną, globalną metropolią z unikalnym ekosystemem - dodał.

Brexit a kwestia polska

- Mam ogromny szacunek dla moich przyjaciół w Warszawie, Paryżu, Berlinie czy Nowym Jorku, ale Londyn jest najwspanialszym miastem na świecie - powiedział Sadiq Khan. Jego zdaniem jest to związane z ludźmi, którzy odwiedzają stolicę Wielkiej Brytanii. - Mamy teraz w Londynie z grubsza 200 tysięcy londyńczyków polskiego pochodzenia, którzy maja ogromny wkład w rozwój naszego miasta. Pracują w sektorze opieki zdrowotnej, socjalnej, sektorze budowlanym, najnowszych technologii, finansów - stwierdził.



Burmistrz Londynu zapewnił, że zdaje sobie sprawę z tego, że niektóry mieszkający na Wyspach Polacy martwią się rozwodem Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, bo oznacza to dla nich niepewność związaną ze statusem i jednoczeniem rodzin. - Ja martwię się też tym, że utalentowani ludzie z Polski nie zechcą przybywać do Londynu, więc mój przekaz do nich wszystkich jest następujący: Londyn jest otwarty, zawsze był otwarty na utalentowanych ludzi i nowe pomysły - zapewnił Sadiq Khan.

- Dla tych, którzy obecnie mieszkają w Londynie, oferujemy pomoc dotycząca tego, jak zabezpieczyć swój status. Powinni oni odwiedzić stronę internetowa ratusza i tam znajdą szczegóły - powiedział.

Zdaniem Sadiqa Khana Londyn od lat jest globalnym, gościnnym miastem i od ponad tysięcy lat się to nie zmienia.

"Politycy na całym świecie używają języka nienawiści"

- Jeśli spojrzymy na to, co się dzieje na świecie, to zobaczymy dwie grupy polityków. Jedna z nich gra na ludzkim strachu. Drudzy próbują pomóc ludziom rozwiązać ich obawy - zauważył burmistrz Londynu.

Jego zdaniem obawy dotyczą głównie przestępczości, bezrobocia, opieki zdrowotnej i edukacji. Jednak mimo to cały czas niektórzy politycy winą obarczają imigrantów. - To wina Meksykanów, Unii Europejskiej, Żydów i tak dalej. Oni grają na ludzkich emocjach - ocenił Khan.

Jego zdaniem politycy powinni rozwiązywać obawy swoich obywateli. Burmistrz Londynu ocenił, że brak w Wielkiej Brytanii odpowiedniej opieki zdrowotnej wynika z tego, że ten sektor jest niedofinansowany. Podobnie jest z przestępczością, która wzrasta z powodu zbyt małej liczby funkcjonariuszy.

- Młodzi ludzie martwią się wysokimi cenami mieszkań, a my nie budujemy wystarczającej liczby niedrogich mieszkań. Więc ja jestem w drugiej grupie polityków i boję się tego, że politycy na całym świecie używają języka nienawiści, żeby dzielić ludzi. Szukają w pewnych grupach kozłów ofiarnych i oni w ten sposób chcą zdobyć dla siebie poparcie - powiedział Sadiq Khan, dodając, że widoczne to jest w Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech, we Francji, Wielkiej Brytanii, i "niestety także w Polsce".

Historia pisana na nowo

Burmistrz Londynu Sadiq Khan, który przyleciał do Polski na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, uważa, że niektórzy próbują pisać historię na nowo.

- Musimy pamiętać, że lekcja z II wojny światowej polega na tym, że tylko zjednoczeni mogliśmy pokonać nazizm i faszyzm. Pamiętajmy też, że po II wojnie światowej zaczęła się tworzyć Unia Europejskiej i rozpoczął się okres pokoju, który trwa od dekad. To jest lekcja o której powinniśmy pamiętać, a nie protekcjonizm, izolacja i nienawiść - apelował burmistrz stolicy Wielkiej Brytanii.

- Uważam, że moglibyśmy wykonywać lepszą robotę. Mam tu na myśli łączenie ludzi, dawanie im nadziei i w końcu moglibyśmy lepiej współpracować z ludźmi na całym świecie. W polityce dużą rolę grają emocje. Niektórzy ludzie mówią, że jeśli opuścimy Unię Europejską lub pozbędziemy się imigrantów, to czeka nas świetlana przyszłość, a to nie jest prawda - powiedział Sadiq Khan.

Jego zdaniem należy walczyć z takim myśleniem i pamiętać, że ludzi na świecie dużo więcej łączy niż dzieli.

Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS