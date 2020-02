90-letni kucharz z Rzymu gotuje dla bezdomnych. "Zaczęliśmy tę przygodę od dziesięciu kanapek"

- Ta część świata jest permanentnie nękana przez kolejne epidemie od grypy Hongkong, przez SARS, MERS i obecnie przez wirus z Wuhanu. Tych epidemii przez które oni przeszli, w których była wysoka śmiertelność, jest niemało przez ostatnie kilkadziesiąt lat. To wytworzyło u nich pewne zachowania bezpieczeństwa - mówił w "Faktach o Świecie" TVN 24 BiS doktor Paweł Grzesiowski z Centrum Medycyny Zapobiegawczej. Odniósł się w ten sposób do skali paniki jaką wywołało wystąpienie koronawirusa. - Tym, co też powoduje lęk i może się przyczynić do zachowań agresywnych, jest brak informacji - dodała Maria Rotkiel, psycholog i psychoterapeuta.

»