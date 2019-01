"Superbakterie zabijają, jest ich coraz więcej". Brytyjski rząd wprowadza specjalny program

Epidemia odpornej bakterii. Nie ma na nią leku, są zgony Jest nazywana superbakterią, bo nie ma na nią leku. Odporna na antybiotyki - może być przekazana... Odkrycie i wyizolowanie penicyliny, pierwszego antybiotyku, zrewolucjonizowało medycynę i uratowało miliony istnień. Nagle otrzymaliśmy skuteczną broń do walki z gruźlicą, tężcem, kiłą i z gangreną. Dziś - zdaniem niektórych naukowców - zaprzepaszczamy tamten sukces.



- Przyzwyczailiśmy się do tego, że gdy mamy drobną infekcję, gdy się skaleczymy, gdy idziemy na operację, to zażywamy antybiotyk. Jednak, jeśli nie ograniczymy zużycia antybiotyków, to tak jak 100 lat temu, ludzie zaczną umierać od tych drobnych infekcji, a antybiotyki przestaną działać - przestrzega Matthew Hancock, minister zdrowia Wielkiej Brytanii.

Jego zdaniem coraz powszechniejsza oporność na antybiotyki to dla ludzkości takie samo zagrożenie jak wojna czy globalne ocieplenie klimatu. Dlatego rząd w Londynie właśnie uruchomił specjalny program, który ma na celu drastyczne zmniejszenie zużycia antybiotyków. W ciągu najbliższych pięciu lat, u ludzi, aż o 15 procent.

- Musimy mieć pewność, że używamy antybiotyków tylko wtedy, gdy to konieczne. Że podajemy je tylko tym pacjentom, którzy ich naprawdę potrzebują - podkreśla Ed Whiting z charytatywnej organizacji bioetycznej Welcome Trust

- To bardzo niepokojące. Zastanawiam się nad tym za każdym razem, gdy przepisuję receptę. Czy pacjent naprawdę potrzebuje antybiotyku. Zastanawiam się, czy może są dla niego jakieś alternatywne leki? - dodaje lekarz Daniel Denton.

Superbakteria z Indii zadomowiła się w Polsce. Może doprowadzić nawet do śmierci Oporna na leki superbakteria jest obecna w Polsce i staje się coraz bardziej niebezpieczna.... Nazwa antybiotyk powstała z połączenia dwóch greckich słów: "anti", czyli przeciw oraz "bios", czyli życie. Bo antybiotyki to substancje, które hamują wzrost i podział innych mikroorganizmów prowadząc do ich śmierci.

Zagrożenie ludzkości

- Bakterie są nieskończone w swojej pomysłowości i są w stanie dostosować się do każdego środowiska, do każdej trucizny - tłumaczy doktor Paweł Grzesiowski, prezes Instytutu Profilaktyki Zakażeń. - Im częściej bakterie będą eksponowane na antybiotyki, tym szybciej będą na te antybiotyki oporne - dodaje.

A to oznacza, że choroby i zabiegi, które już nie są dla nas śmiertelnym zagrożeniem, ponownie mogą się nim stać.

- Pomyślcie o typowych operacjach takich jak cesarskie cięcie czy wstawienie implantu biodra. Jeśli antybiotyki przestaną być skuteczne, to te operacje staną się dużo bardziej ryzykowne - przekonuje profesor Sally Davies, naczelny lekarz Wielkiej Brytanii. - Superbakterie zabijają. Jest ich coraz więcej - dodaje.

Stworzono cząsteczkę, która może uratować świat przed superbakteriami Superbakterie odporne na antybiotyki stały się zmorą naukowców. Grupa amerykańskich specjalistów... Powodów rosnącej oporności na antybiotyki jest kilka. Czasem lekarze stawiają błędną diagnozę i zakażenie wirusowe leczą jak zakażenie bakteryjne. Czasem to pacjent sam, wbrew zaleceniom lekarza, zmienia sobie dawki, zbyt wcześnie przerywa kurację.

"Ludzkość popełniła wielki błąd"

Jednak antybiotyki są używane przecież nie tylko w medycynie, ale też w żywności, przy hodowli zwierząt.

- Między latami 40. a 70. ludzkość popełniła wielki błąd. Stworzyliśmy wtedy około 20 nowych antybiotyków i 200 ich analogów. I wydawało się nam, że to wystarczy. Ale bakterie na wszystkie te leki stały się oporne - mówi profesor Anthony Coates, mikrobiolog.

Walka z opornością na antybiotyki jest skomplikowana i wymaga globalnych, skoordynowanych działań. Dostrzega to też Światowa Organizacja Zdrowia, która zamieściła lekooporność na liście największych zagrożeń dla zdrowia publicznego w 2019 roku.

