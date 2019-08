Mogą stracić prawa rodzicielskie za udział w proteście. Rosyjskie władze sięgają po represje

ZOBACZ CAŁY ODCINEK "FAKTÓW O ŚWIECIE" W TVN24GO

Od czterech tygodni w rosyjskiej stolicy co sobotę odbywają się ogromne manifestacje zwolenników opozycji. Największa i jedyna, która miała zgodę władz, zgromadziła 25 tysięcy ludzi. Za pozostałe sypią się kary, ale opozycja się nie poddaje.

Manifestacje zyskują status zamieszek. Zaostrzenie kar ma być sygnałem dla protestujących Rosyjskie władze robią co mogą, by bunt stłumić w zarodku. Sypią się wyroki dwumiesięcznego... Bilans dwóch ostatnich manifestacji jest ponury - kilkanaście osób rannych, dwa i pół tysiąca zatrzymanych. Z nich ponad 100 zostało skazanych na wielodniowe areszty, a 10 trafiło za kraty w ramach śledztwa o masowych zamieszkach. Za to grozi im już nawet 8 lat więzienia.

Akcja komorników

Reszcie wymierzono wysokie grzywny. Ale ponieważ zwolennicy opozycji nie dają się zastraszyć biciem i karami, władze wytaczają kolejne działa.

Każdego zatrzymanego uczestnika manifestacji sprawdzają komornicy, którzy już wykryli, że w sumie ich długi, czyli kredyty, niezapłacone mandaty czy opóźnione przelewy za opłaty komunalne wynoszą 26 milionów rubli, czyli dwa miliony złotych. I ruszyli do działania.

Komornicy obchodzą mieszkania opozycyjnych dłużników i rekwirują wyposażenie na poczet zadłużenia. Ale to też mało, więc władze postanowiły pokazać, że nie cofną się przed niczym, by przerazić swoich przeciwników.

Wniosek o pozbawienie praw rodziców

Prokuratura złożyła wniosek, by pozbawić praw rodzicielskich małżeństwo, które na jedną z manifestacji wybrało się z wózkiem, w którym był ich roczny synek. Według władz, nie powinni być rodzicami, skoro narażają dziecko na niebezpieczeństwo i, jak to napisano we wniosku, narażają je na cierpienia fizyczne i psychiczne.

1300 osób zatrzymanych w Moskwie. Putin boi się powtórki z Majdanu? W Moskwie zatrzymano aż 1300 osób. Wyszli na manifestacje, mimo że pewne były aresztowania,... Opozycja nie chce się bać. W najbliższą sobotę ma się odbyć kolejna manifestacja. Zgoda władz jest, a więc nie powinno być brutalnej akcji policji. Ale po niej opozycja wzywa do spaceru w stronę Kremla, na co zgody już nie ma. I znów, wiele na to wskazuje, będzie tak, jak w ostatni weekend.

Gdy dwa lata temu Aleksiej Nawalny wyprowadził na ulice kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi, oburzonych przerażającą korupcją premiera Dmitrija Miedwiediewa i najbliższego kręgu Władimira Putina, niektórzy z nich nie mieli jeszcze nawet 18 lat. Władze wzywały na przesłuchania rodziców i wysyłały do szkół i na uniwersytety zawiadomienia z żądaniem relegowania z uczelni. Bo każdy sposób jest dobry, gdy nie chce się oddać władzy.

Autor: Andrzej Zaucha / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS