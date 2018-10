01 października 2018, 20:09

Macierzyństwo za kratami. Obecność dzieci ma przyspieszyć resocjalizację

Niezwykły zakład karny w Rosji. Kobiety, które do więzienia trafiły, będąc w ciąży, mogą po porodzie wychowywać w nim swoje dzieci. Przynajmniej do trzeciego roku życia. To rosyjskie więzienie jest specjalnie do tego przystosowane. Kontakt z dzieckiem ma przyspieszyć resocjalizację osadzonych. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.