Gigantyczne sople na budynku. Bo służby komunalne zapomniały o izolacji

- My w tej Unii Europejskiej się liczymy, bo jesteśmy dużym krajem - stwierdził w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS były szef MSZ i były minister finansów Andrzej Olechowski, komentując kwestię nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego. - Gra się toczy o to, na ile siły destrukcyjne opanują europarlament w przyszłych wyborach - ocenił. - 20 procent to norma. Jeśli będzie więcej, jeśli odniosą sukces, jeśli Polacy by do tego doszli, jeśli by wystawili reprezentację niszczycieli Europy, to będzie fatalnie - skomentował.

