"Mengele tylko machnął. Los tej rodziny był przesądzony"

Tak zwany ruch Tradwife, czyli "tradycyjna żona", powstał na Wyspach Brytyjskich, ale zyskuje popularność również w Stanach Zjednoczonych. Jego twórczyni wydaje poradniki rodem z lat 50., w których zachęca kobiety, by na stałe zajmowały się domem i podaje szereg sposobów na to, jak wyglądem i zachowaniem umilać czas mężowi. Bo skoro tylko on zarabia na rodzinę, to po powrocie do domu powinien odpocząć. A ponieważ ten układ w założeniu akceptują obie strony, to tradwifes podkreślają, że ich wersja feminizmu to najlepsza możliwa wersja. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

