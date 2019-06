Remont za 2 miliony 400 tysięcy funtów. Utrzymanie Windsorów bywa kosztowne

Wielka parada z okazji 93. urodzin królowej. Świętowała je z rodziną Formalnie - w kwietniu, oficjalnie - w sobotę. Królowa Elżbieta II celebruje urodziny. To jedna z... ZOBACZ CAŁY ODCINEK "FAKTÓW O ŚWIECIE" NA TVN24GO

Świeżo upieczeni rodzice już uwili sobie gniazdko. Złośliwi dodaliby, że to podatnicy uwili im gniazdko. Za 2 miliony 400 tysięcy funtów. Właśnie tyle kosztował remont Frogmore Cottage. Domu, który nowożeńcy dostali od królowej Elżbiety. Trzeba było go dostosować do potrzeb rodziny z małym dzieckiem. Wymieniono więc instalację elektryczną, parkiet i ogrzewanie. Za to zapłacili brytyjscy podatnicy. Koszty wyposażenia i umeblowania domu pokryć miała już sama książęca para.

- Nieruchomość nie była remontowana od lat i już dawno została wyznaczona do renowacji. Czujemy się w obowiązku utrzymywać królewskie posiadłości w odpowiednim stanie. Przestarzałe instalacje zostały wymienione z długoletnią gwarancją - tłumaczy Michael Stevens, urzędnik, odpowiedzialny za finanse Windsorów.

Królewskie finanse to bardzo skomplikowana i delikatna sprawa. Za każdym razem, gdy Pałac Buckingham publikuje raporty dotyczące monarszych wydatków, na Wyspach rozpoczyna się dyskusja o tym, czy utrzymanie Windsorów musi tyle kosztować.

Co roku królowa otrzymuje The Sovereign Grant, czyli rodzaj rządowej dotacji. Co roku ta kwota rośnie, zwłaszcza w ostatnich latach, gdy rozpoczęto generalny remont Pałacu Buckingham. W ostatnim roku królowa otrzymała aż 82 miliony 200 tysięcy funtów. Ta rządowa darowizna jest finansowana z zysków, które przynoszą królewskie ziemie, czyli The Crown Estate.

Zyski większe niż wydatki

Wypadek z udziałem książęcej eskorty. 83-latka trafiła do szpitala Starsza kobieta trafiła do szpitala z poważnymi obrażeniami po tym, jak została potrącona przez... - To jest wycenione w tej chwili na około 14 miliardów funtów i te nieruchomości, te grunty, zarabiają na siebie - mówi Maciej Czajkowski z "Gazety Wyborczej", były pracownik BBC.

Zarabiają w najróżniejszy sposób. Na przykład na wybrzeżu na królewskich gruntach stoją elektrownie wiatrowe. Inne, takie jak zamek w Windsorze, są turystycznymi atrakcjami.

- Te zyski przekazywane są do Skarbu Państwa i około 25 procent z tych zysków królowa otrzymuje z powrotem - dodaje Maciej Czajkowski.

Jakie rodzina królewska ma wydatki? Z rządowej dotacji opłacani są goście, służba, bieżąca działalność. W ostatnim roku na oficjalne wydatki książąt Harry'ego, Williama, Kate i Meghan wydano pięć milionów funtów. Wszystkie podróże członków rodziny królewskiej kosztowały ponad 4,5 miliona funtów. Jedzenie - 1,7 mln funtów, a na przykład pranie i sprzątanie - 600 tys. funtów.

Po dodaniu wszystkich wydatków i podzieleniu otrzymanej kwoty przez liczbę wszystkich obywateli okazuje się, że każdy Brytyjczyk rocznie na rodzinę królewską wydaje funta i dwadzieścia cztery pensy (czyli równowartość około 6 złotych).

Trzeba jednak uczciwie dodać, że brytyjska rodzina królewska ma swoje zasługi dla krajowej gospodarki. Napędza turystykę, zachęca do zakupów. Dla wielu Brytyjczyków zyski nadal są wyższe niż koszty.





Autor: Joanna Stempień / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS