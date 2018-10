Rasistowski atak na pokładzie samolotu. Mężczyzna wyzywał czarnoskórą kobietę

"Wybory w Warszawie mówią wiele o losach całej demokracji liberalnej w Polsce" - to tylko jeden z wielu komentarzy w zagranicznej prasie. Świat przyglądał się polskim wyborom. "To pierwszy znak świadczący o tym, że PiS można zranić" - pisze "Politico". "Te wybory to też element bitwy w Unii Europejskiej" - dodaje "Financial Times" i mówi o międzynarodowym znaczeniu polskich wyborów. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

