Gdzie ludzie są najszczęśliwsi? Jest najnowszy raport

Turyści to z jednej strony błogosławieństwo, bo dają szansę na zarobek, a z drugiej, gdy jest ich zbyt wielu, powodują hałas, chaos i nadmiar problemów. Czasem do takiego stopnia, że aż nie chce się mieszkać w takim miejscu. Z takiego założenia coraz częściej wychodzą mieszkańcy chorwackiego Splitu. Mówią krótko - w centrum nie da się wytrzymać. Jedni stamtąd uciekają, inni apelują o to, by niektóre imprezy przenosić w inną lokalizację. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

