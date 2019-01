Za wyrzeczenie się islamu groziła jej śmierć. ONZ apeluje o azyl dla 18-latki

- Mnie się wydaje, że za tym kryje się kombinacja co do rozkładu sił w Europie - stwierdził w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS socjolog UW prof. Ireneusz Krzemiński, komentując spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Matteo Salviniego. Wicepremier Włoch powiedział, że widziałby "oś włosko-polską". - To sformułowanie jest niefortunne. Jeżeli nacjonalista włoski proponuje polskim narodowcom "oś", to te asocjacje przedwojenne są oczywiste - ocenił drugi gość programu, politolog UŚ dr Marek Migalski.

