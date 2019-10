Jedno zabójstwo co drugi dzień. Rząd Francji rozpoczął szerokie konsultacje zmian w prawie

Tylko od stycznia we Francji z rąk męża, partnera czy byłego małżonka zginęło 125 kobiet. Oznacza to jedno zabójstwo co drugi dzień. Rząd chce walczyć z przemocą w rodzinie. Od września rozpoczął szerokie konsultacje społeczne. W efekcie zaprezentowano 65 propozycji zmian w obowiązującym prawie. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Żeby walczyć z przemocą w rodzinie rząd francuski na początku września rozpoczął szerokie konsultacje społeczne. Przy jednym stole zasiedli ministrowie, członkowie organizacji broniących praw kobiet i rodziny ofiar. Efekt to 65 zaprezentowanych propozycji zmian we francuskim prawie.

Najważniejsze zajdą w komisariatach. Dotychczas kobiety ginęły, chociaż składały skargi, bo policjanci nie wiedzieli, co zrobić z zeznaniami. Policjanci i żandarmi przejdą szkolenia, a ofiary nie będą czekać w kolejce. Powstanie też jasny protokół, by ocenić realny poziom zagrożenia. Sprawcy przemocy utracą dostęp do broni, gdy kobieta złoży skargę i powie, że boi się o własne bezpieczeństwo.

Francuscy lekarze, kiedy tylko zauważą cielesne oznaki przemocy, będą mogli bez zgody ofiary zawiadomić prokuraturę i będą zwolnieni z tajemnicy lekarskiej. W statystykach przemocy wobec kobiet nie bierze się pod uwagę tak zwanego "wymuszonego samobójstwa".

Czas ucieka

Co roku ponad 200 kobiet popełnia samobójstwo, bo są ofiarami przemocy. Mężczyźni ryzykują za to pięć lat wiezienia. Od teraz mają być sądzeni za przemoc ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi 20 lat pozbawienia wolności.

Kobiety będą mogły też liczyć na pomoc finansową, by bez martwienia się o pieniądze odejść od niebezpiecznego partnera.

Banki będą przyznawać pilne pożyczki i umarzać cześć długów. Ma to umożliwić prawo przyjęte przez Ministerstwo Gospodarki.

Te propozycje będą dokładnie analizowane przez rząd, a ostateczne decyzje zostaną przedstawione 25 listopada w dniu Międzynarodowego Dnia Walki z Przemocą Wobec Kobiet.

Czas ucieka - mówią organizacje pozarządowe - bo znęcający się nad kobietami mężczyźni czują się bezkarni. Z rak partnera w 2019 roku już zginęło więcej kobiet niż w 2018.

