"Zażarta walka o praworządność". Światowe media piszą o projekcie PiS

We Włoszech rodzi się oddolny ruch sprzeciwu wobec prawicowej i antyimigracyjnej retoryki, która w tym kraju staje się coraz popularniejsza. Są to zwykli ludzie, którzy gromadzą się na ulicach i placach. Dlatego nazwali się sardynkami. Sardynki i ich zwolennicy to osoby o centrolewicowych poglądach. Osoby, które sprzeciwiają się nacjonalizmowi i nietolerancji. Twórcy ruchu zarzekają się, że to inicjatywa bez ambicji wstąpienia do parlamentu. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

