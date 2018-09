Szczerski broni Dudy. "Czytałem, że brawa dla Junckera puszczono z taśmy"

- Wydaje mi się, że przywiązujemy do wypowiedzi Dudy zbyt wielką wagę - ocenił w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS Grzegorz Sroczyński, dziennikarz TOK FM, komentując wypowiedź prezydenta o "wyimaginowanej wspólnocie". - Gdyby chciał coś powiedzieć złego Unii, to by powiedział wprost - przekonywał Sroczyński. - Przecież prezydent mówi wyraźnie o Unii Europejskiej - stwierdził z kolei drugi gość programu, były szef MSWiA Ryszard Kalisz. - To przerzuca nas gdzie? Do strefy niczyjej, do Międzymorza, które jest iluzją, czy do Rosji? - pytał.

