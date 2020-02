Gdy wokół płonął las, oni ratowali zwierzęta. "Nie mogliśmy tak po prostu odejść"

- Myślę, że to jeden z najlepszych polskich filmów od lat, ale na tym polegają Oscary, że filmy trafiają na konkretnych przeciwników, w konkretnym roku - mówił w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS krytyk filmowy Kamil Śmiałkowski. W ten sposób ocenił szanse filmu "Boże Ciało" Jana Komasy na otrzymanie Oscara. - Jest to wspaniały film, natomiast w tej kategorii mamy do czynienia ze światową czołówką - zauważyła dziennikarka filmowa Ola Salwa.

»