Tamaryna, kapucynka, ara. Unikalne zwierzęta płoną żywcem wraz z lasami, w których żyły

Niektóre zwierzęta próbują jeszcze uciekać. Jednak części się to nie uda. Nie uda się tym, które poruszają się wolniej niż pożar i tym, które w popłochu uciekają w stronę niebezpiecznych miejsc, takich jak miejscowa droga.

- Zwierzęta, które się mogą poruszać, uciekną z tego miejsca. Znajdą swoje inne legowiska. Natomiast, część owadów, pająków, różnych mikroustrojów po prostu już zniknie - tłumaczy Michał Kochańczyk, podróżnik i działacz na rzecz ochrony przyrody.

Wraz z amazońskimi lasami płoną żyjące tam zwierzęta. Ptaki, owady, gady. Często wyjątkowe, nie występujące nigdzie indziej na świecie.

- Zwierząt kręgowych jest co najmniej pięć tysięcy gatunków. Bioróżnorodność jest ogromna, nieporównywalna właściwie z żadnym obszarem innym na ziemi - mówi doktor Robert Maślak z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Puszcza Amazońska to dom dla około dziesięciu procent wszystkich znanych nauce gatunków roślin i zwierząt. Każdego roku biolodzy odkrywają kolejne unikalne stworzenia.

- W lasach deszczowych Amazonii jest cała masa endemicznych gatunków. Nie wiemy, jakie zwierzęta giną, bo nawet nie wszystkie znamy, ale już te, które znamy, to są zwierzę charyzmatyczne, wyjątkowe absolutnie, bo to jest kapucynka, to jest ara, różne gatunki papug, to jest jaguar - opowiada Katarzyna Karpa-Świderek z WWF.

W płonących lasach żyją tamaryny, które są zagrożone wyginięciem. Nawet ich widok w zoo jest rzadkością. W europejskich ogrodach jest ich około trzystu. W węgierskim ogrodzie zoologicznym niedawno na świat przyszła kolejna z nich.

"Trzeba po prostu nagłaśniać to medialnie"

Czy wilgotne lasy mogą płonąć? Tak, pożar amazońskich "płuc Ziemi" jest na to dowodem Nigdy w życiu! Ten pożar Amazonii jest sztuczny, dosłownie i w przenośni - komentują niektórzy... - Człowiek, który wchodzi w taki wilgotny las równikowy, słyszy tę melodię lasu, który aż dudni odgłosem owadów, ptaków - mówi Michał Kochańczyk.

Zwierzęta z Puszczy Amazońskiej i tak już od lat są nielegalnie odławiane. Podróżnik Rafał Kośnik, który Amazonię odwiedzał wielokrotnie, był świadkiem tego procederu. Papugi, które przeżyją, zostaną sprzedane m.in. do Stanów Zjednoczonych i Europy.

- Nie wolno kupować zwierząt w sklepach zoologicznych niecertyfikowanych - przypomina Kośnik, który jest autorem książki "Amazonia - piekielne piękno. Kiedy przyroda zderza się z życiem".

Rafał Kośnik apeluje o jeszcze jedną rzecz. Jego zdaniem pożary trzeba po prostu nagłaśniać medialnie. Chociażby w internecie, na Facebooku i w innych mediach społecznościowych, żeby - jak mówi - "wywrzeć presję na polityków, żeby zaczęli coś z tym robić".

Autor: Justyna Zuber / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS