"Zabrali mi tę więź, która jeszcze przed narodzinami łączy matkę i jej dziecko". Pomyłka w klinice in vitro

Starali się o dziecko metodą in vitro. Nie udało się. Jakież było ich zdziwienie, gdy kilka miesięcy po nieudanej próbie zostali przez klinikę poproszeni o test DNA. Test wykazał coś niewyobrażalnego. Ich dziecko urodziła inna kobieta. Teraz para z Kalifornii pozywa klinikę. Para z Nowego Jorku, której na świat przyszły cudze dzieci, też idzie do sądu. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

- Ta myśl doprowadza mnie do szaleństwa. Zostałam przez tę klinikę obrabowana. Zabrali mi pierwsze chwile jego życia. Zabrali mi tę więź, która jeszcze przed narodzinami łączy matkę i jej dziecko - mówi mama Aleca.

Ta historia jest tak skomplikowana i jednocześnie tak dramatyczna, że trudno w nią uwierzyć. W 2018 roku mieszkający w Los Angeles Anni i Ashot zdecydowali się na skorzystanie z procedury in vitro. Chcieli, by ich kilkuletnia córeczka miała rodzeństwo.

Dwie próby nie przyniosły jednak rezultatu i w sierpniu 2018 roku para zrezygnowała ze starań o drugie dziecko. Jednak ponad pół roku później otrzymali telefon z kliniki z prośbą o ponowne przeprowadzenie badań DNA. W połowie kwietnia Anni i Ashot dowiedzieli się, że mają syna.

- To mój synek, mój chłopczyk. Gdy tylko na niego spojrzeliśmy, chcieliśmy go chwycić w ramiona. Nigdy, ani przez chwilę nie czułam, że nie jest mój. Zawsze, zawsze był mój. Był moim synkiem - zapewnia Anni Manukyan.

Przenieśmy się z Kalifornii do Nowego Jorku. Tam 31 marca z ciąży bliźniaczej rodzi się Alec i jeszcze jeden chłopczyk. Ich rodzice również korzystali przy zapłodnieniu z procedury in vitro. Choć wszczepione embriony miały być płci żeńskiej, na świat przyszło dwóch chłopców. Para rodziców ma azjatyckie pochodzenie. Chłopcy są jednak rasy białej. Tak tragiczna pomyłka wychodzi na jaw.

- Nawet, gdy klinika zorientowała się, że doszło do pomyłki, marnowała bezcenny czas, by zawiadomić prawdziwych rodziców. Z powodu skrajnych zaniedbań w tej klinice popełniono mnóstwo zatrważających błędów - mówi Adam Wolf, pełnomocnik rodziców Aleca.

Z komórek rozrodczych Anni i Ashota stworzono dwa zarodki. Badania DNA wykazały, że jeden z nich został wszczepiony kobiecie z Nowego Jorku. Tej samej kobiecie wszczepiono jeszcze jeden zarodek pochodzący od trzeciej, nieujawnionej pary. Kobieta z Nowego Jorku zaszła w ciążę bliźniaczą, urodziła dwóch chłopców, ale żaden z nich nie był jej synem. Obaj chłopcy zostali już jej odebrani.

- To wspaniała osoba. Jestem jej dozgonnie wdzięczna za to, że nosiła w sobie moje dziecko a później się nim opiekowała. Każdego dnia modlę się za tę cudowną kobietę. Mam nadzieję, że pewnego dnia Bóg ześle jej jej własne dzieci. Na pewno na to zasługuje - mówi Anni Manukyan, mama Aleca.

Anni i Ashot oraz para z Nowego Jorku złożyli przeciwko klinice płodności pozew. Domagają się odszkodowania.

- Żadne pieniądze nigdy tego nie naprawią. Nie możemy cofnąć czasu i sprawić, by Anni była w ciąży ze swoim dzieckiem. Mamy jednak nadzieję, że winni poniosą odpowiedzialność, a rodzina otrzyma rekompensatę - uważa Adam Wolf.

- Pojawia się coraz więcej ośrodków płodności, które proponują procedury in vitro i mrożenie komórek za naprawdę niską cenę. Prawda jest jednak taka, że gdy mamy do czynienia z tak wrażliwą materią, to ta niska cena może oznaczać w przyszłości ogromne koszty - tłumaczy doktor Zev Williams, ginekolog.

Nie wiadomo jeszcze czy tylko trzy pary zostały poszkodowane przez klinikę z Los Angeles. Eksperci podkreślają jednak, że in vitro to nadal skuteczna i bezpieczna metoda walki z niepłodnością, a przypadek ze Stanów Zjednoczonych należy do skrajnie rzadkich.

