"Polewali mnie wodą, bili". Wolontariusze Czerwonego Krzyża w rosyjskiej niewoli

Julia i Wołodymyr to wolontariusze Czerwonego Krzyża, którzy trafili do rosyjskiej niewoli. Byli przetrzymywani w fabryce pod Kijowem w tym samym zimnym pomieszczeniu w grupie liczącej ponad 40 osób. Byli poniżani i torturowani - w ten sposób Rosjanie chcieli uzyskać od nich informacje. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

ATAK ROSJI NA UKRAINĘ. RELACJA NA ŻYWO NA PORTALU TVN24.PL

Ostatni bastion obrońców Mariupola intensywnie bombardowany. Mają kilkuset rannych Ostatni obrońcy Mariupola mogą liczyć już tylko na siebie. Nie wiadomo, jak długo będą stawiać... Wołodymyr był wolontariuszem Czerwonego Krzyża. Wraz z inną wolontariuszką, Julią, pomagał cywilom w ewakuacji z północy kraju. W połowie marca obydwoje zostali zatrzymani przez Rosjan. Przetrzymywano ich w fabryce pod Kijowem. - Na początku wydawało mi się, że to sen. Przez pierwsze 24 godziny spałem na betonowej podłodze. Później przywieźli kilka materaców. Wtedy było trochę łatwiej, chociaż na zewnątrz było minus 10 stopni Celsjusza - opowiada Wołodymyr Chropun.

Wciąż widać tam ślady po rosyjskiej niewoli - na podłodze leżą opaski zaciskowe i taśmy, którymi wiązano ręce zatrzymanych. Dziennikarze znaleźli również na miejscu opakowania po krakersach, którymi karmiono więźniów, dwie plastikowe łyżki, którymi musiało podzielić się w sumie ponad 40 osób, i plastikowy pojemnik, który służył jeńcom za toaletę. To nie warunki były najgorsze.

- Najpierw musiałam się rozebrać, byłam naga, potem zrobili zdjęcia moich blizn. Później polewali mnie wodą, bili - mówi Julia Iwannikowa-Kacemon, wolontariuszka Czerwonego Krzyża.

Tak Rosjanie próbowali wydobyć z zatrzymanych informacje. Tych, którzy nie chcieli współpracować, miały wystraszyć pociski wystrzeliwane w sufit. - Zakryli mi oczy. To znaczy, naciągnęli czapkę na oczy i obwiązali taśmą klejącą. Potem owinęli mi ręce taśmą. Kazali uklęknąć, przesłuchiwali mnie w zimnym pomieszczeniu. Temperatura w tym pokoju wynosiła 10, maksymalnie 12 stopni. Wszyscy trzęśliśmy się z zimna, a to w połączeniu z biciem podczas przesłuchania działało na korzyść Rosjan - wyjaśnia Wołodymyr.

RAZEM Z UKRAINĄ! POMOC, INFORMACJE, PORADY

JAK POMÓC UKRAINIE - LISTA ZBIÓREK

ROSYJSKA INWAZJA NA MAPACH

Odzieranie z godności

Według zeznań wolontariuszy najgorzej traktowano młodych więźniów. Nie tylko znęcano się nimi fizycznie, ale też upokarzano. Rosjanie golili ich głowy i brody, celowo zostawiając tylko kępkę lub połowę wąsów, żeby ich ośmieszyć. Podobnie traktowano wzięte do niewoli kobiety. - Zmuszają je do stania, nie pozwalają im usiąść. Golą ich głowy, każą się rozbierać. Upokarzają ich godność ludzką. Znam przypadki gwałtów, widziałam poobijane kręgosłupy - mówi Iryna Wereszczuk, wicepremier Ukrainy.

Od pierwszych bombardowań do zatopienia krążownika Moskwa. Podsumowanie pierwszego etapu wojny w Ukrainie Ukraińskie władze mówią o rozpoczęciu "drugiej fazy wojny", co wiąże się z rosyjską ofensywą w... Rosjanie wiedzieli, że Wołodymyr i Julia są wolontariuszami Czerwonego Krzyża - podczas zatrzymań mieli na sobie stroje humanitarnej organizacji. To nie przeszkodziło im jednak w aresztowaniu, brutalnym przesłuchiwaniu, a ostatecznie wywiezieniu zatrzymanych z Ukrainy.

Najpierw wojskową ciężarówką przewieziono ich na Białoruś. Później przetransportowano do Rosji. Tam więźniowie otrzymali do podpisania dokument - tzw. certyfikat tożsamości. Musieli w nim przyznać, że są osobą, która wykazała sprzeciw wobec rosyjskiej "specjalnej operacji wojskowej".

- W areszcie śledczym powiedzieli, że nie jestem im już potrzebna, bo uzyskali ode mnie wszystko, co chcieli uzyskać. Wcześniej mówili mi, że zostanę wysłana na Syberię, żeby pracować tam przy rąbaniu drewna - relacjonuje Julia.

Julia i Wołodymyr znaleźli się w grupie wytypowanej do wymiany więźniów. Po trzech tygodniach w niewoli wrócili do domu. Nie wiedzą, co stało się z pozostałymi jeńcami. - Jednym z życzeń, jakie miałem, gdy mnie więziono, było wykrzyczenie całemu światu, że tych łajdaków trzeba złapać, zamknąć w jakiejś dziurze i wymienić jak towar, tak jak oni zrobili to z nami. Ale później się uspokoiłem, bo nie chcę być taki jak oni. Trzeba ich ukarać w cywilizowany sposób - uważa Wołodymyr.

Rządy w Kijowie i Moskwie zorganizowały już w sumie pięć wymian jeńców. W sobotę wicepremier Ukrainy przyznała, że w rosyjskiej niewoli wciąż przebywa około 700 ukraińskich żołnierzy i ponad tysiąc cywilów.

TVN24 PO UKRAIŃSKU

UWAGA NA FAKE NEWSY

Autor: Angelika Maj / Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS