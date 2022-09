W USA doszło do kolejnej odsłony sporu demokratów z republikanami przed listopadowymi wyborami. Tym razem chodzi o imigrację. Republikański gubernator Florydy wysłał dwa samoloty pełne imigrantów z Ameryki Łacińskiej do rządzonego przez demokratów Massachusetts i oświadczył, że skoro liberałowie tak bardzo chcą pomagać nielegalnym przybyszom, to niech to robią u siebie. To cyniczna gra - odpowiadają demokraci. Republikanie używają ludzi jako rekwizytów - dodaje prezydent Biden. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

