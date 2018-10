05 października 2018, 20:05

Plastik w oceanach i plastik w rybach. Jak z nim walczyć?

Świat staje się coraz bardziej plastikowy. Nie chodzi tylko o słomki, czy o kubeczki jednorazowe, ale też o wszelkiego rodzaju mikroelementy z plastiku - ich nie da się poddać recyclingowi. One trafiają prosto do wody. Do rzek, mórz i oceanów. Tam nie opadają na dno, tylko są zjadane przez żyjące tam istoty, jak plankton. Plankton zjada mała ryba, a ją z kolei większa. A ta większa trafia na nasze talerze. Jedząc rybę, jemy też plastik. To wszystko brzmi koszmarnie. Tym bardziej, że łatwego rozwiązania problemu nie ma. Są za to pomysły - mniej lub bardziej realne. Jak choćby ten unijny - by nakazać ograniczenie zużycia plastiku. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.