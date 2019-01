R. Kelly więził nieletnie niewolnice? Miał zmuszać je do seksu i to nagrywać

Znany głównie z utworu "I believe I can fly" wokalista RnB i producent muzyczny R. Kelly może mieć wkrótce poważne problemy z prawem. Telewizja Lifetime wyemitowała serial dokumentalny "Surviving R. Kelly", w którym niemal 50 kobiet opowiada o tym, co widziały i co je spotkało, gdy współpracowały lub spotykały się z gwiazdorem. "Zatrząsł się cały świat". 2018 był rokiem upadku wielkich 2018 był rokiem obyczajowych skandali. Nie dlatego, że wydarzyły się w tym roku, ale dlatego, że...

- Robert nikomu nie pozwalał ze mną rozmawiać. Kiedyś weszłam do pokoju pełnego ludzi, zaczęłam się witać. Nikt mi nie odpowiedział. On nie pozwalał nikomu się do mnie odezwać - opowiada Stephanie Edwards, wokalistka RnB.

Miał gwałcić i szantażować

Robert Kelly, bo tak naprawdę nazywa się muzyk, napisał Michelowi Jacksonowi piosenkę "You are not alone". Wydał też płytę z Jay'em Z, współpracował z Usherem. To wiedzieli fani.

Prywatnie miał być jednak potworem. Miał gwałcić, stosować przemoc fizyczną i szantażować emocjonalnie młode dziewczyny, a nawet dzieci. Wśród nich - według świadków - miała być zmarła w katastrofie lotniczej wokalistka Aaliyah.

Kelly ożenił się z nią, gdy ta miała zaledwie 15 lat. Rok później, z powodu sfałszowania wieku początkującej piosenkarki, ślub unieważniono.

- Byliśmy w trasie, widziałam jak Robert uprawia seks z Aaliyah - opowiada Jovante Cunningham, wokalistka współpracująca z piosenkarzem.

R. Kelly miał też poniżać swoje ofiary, m.in. uwieczniając na kamerze seks bez ich zgody. W 2008 roku na jaw wyszło nagranie, na którym oddaje mocz na 14-latkę, a potem odbywa z nią stosunek. Sprawa wylądowała w sądzie, ale - co szokujące - wokalistę oczyszczono z zarzutów. Zarówno on, jak i ofiara trzymali się wersji, że to nie oni są na nagraniu.

Apel władz

Na specjalnej konferencji prasowej prokurator stanowa z Chicago, gdzie mieszka Robert Kelly, apelowała o to, by ofiary zaczęły się zgłaszać.

- Proszę zgłaszajcie się, wyjdźcie z cienia. Bez waszej współpracy nie zbadamy tej sprawy. Bez was nie wymierzymy sprawiedliwości - zachęca prokurator stanowa Kim Foxx.

- Rozumiem strach tych kobiet, bo sama byłam ofiarą takiego przestępstwa. Trauma i obawy przed ujawnieniem takiej historii, przed podzieleniem się nią, w tym przypadku nie tylko z prokuratorem, ale i z opinią publiczną jest niezwykle przytłaczająca - dodała prokurator.

Bez zeznań ofiar czy świadków piosenkarzowi nic nie grozi.

