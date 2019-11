"Jednorożec", pies z ogonem na czole. "Nie ma nic złego w byciu wyjątkowym"

Co miesiąc musi z nich korzystać połowa ziemskiej populacji, a jednak w wielu krajach dostęp do nich utrudnia wysoka cena. Mowa o produktach higienicznych tylko dla kobiet. Problem na pierwszy rzut oka może wydawać się błahy, jednak dla kobiet o niskich zarobkach czasem okazuje się to dużym kłopotem. To kwestia normalnego funkcjonowania, pójścia do pracy czy szkoły. W wielu państwach stawka VAT na takie produkty jest tak samo wysoka jak na dobra luksusowe, alkohole czy papierosy. W Niemczech to niedawno się zmieniło. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

