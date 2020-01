"W oczach Iranu oczywiste jest, że jesteśmy sojusznikiem USA"

Uniwersytet w Sydney szacuje, że w australijskich pożarach zginęło nawet pół miliarda zwierząt z różnych grup. Mogły zniknąć całe gatunki. Weterynarze i aktywiści czekają na ranne zwierzęta, którym mogą pomóc, ale takowych trafia do nich niewiele. To jest poszlaką, że nie ma komu pomagać. Jednak dobrzy ludzie nie poddają się i jak już trafi się cudem uratowany kangur albo koala, to robią, co mogą, by pomóc im wrócić do zdrowia, albo chociaż ulżyć i dać się napić. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

