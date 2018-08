Zmiana czasu "nie ma żadnego sensu". Unia zajmuje się problemem

Jedz awokado, będziesz chudszy - taką teorię chcą potwierdzić amerykańscy naukowcy. W tym celu potrzebują ochotników, którzy odpłatnie przejdą na dietę z awokado. Przez pół roku mają dodawać do posiłków co najmniej jeden owoc dziennie. Badacze z kilku uniwersytetów chcą czy awokado, chociaż uważane za kaloryczne, to może pomóc w utracie wagi.

»