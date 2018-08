Mieszkania za kilkanaście milionów euro schodzą na pniu. Paryż europejską stolicą bogaczy

Gdy Brytyjczycy głosowali za wyjściem z Unii Europejskiej to mało kto spodziewał się, że ten rozwód będzie aż tak bardzo nieudolny. Nie dość, że maleją szanse na umowę korzystną dla Londynu i dla Europy, to dodatkowo maleją szanse na jakąkolwiek umowę. Brytyjskie władze oficjalnie informują, jak wyglądałoby życie rodaków, gdyby nastąpił wariant "no deal". Bardzo dotkliwie uderzyłby w tamtejszą opiekę zdrowotną, portfele, wypoczynek. Lista jest długa, a powodów do optymizmu - niewiele. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

