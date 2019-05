Przez całą dobę, co 15 minut. Pan Ante złożył skargę na dzwoniące dzwony

Siedmioro dzieci, których rodzice byli członkami tak zwanego Państwa Islamskiego, wraca do Szwecji, z której pochodzili ich ojciec i matka. Obecnie dzieci znajdują się w Kurdystanie, gdzie spotkały się ze swoim dziadkiem, ojcem ich matki. Ojciec dzieci nazywał się Michael Skramo. Razem ze swoją żoną i dziećmi wyjechał do Syrii w 2014 roku, aby dołączyć do ISIS. Obydwoje rodzice zginęli podczas walk. Dziadek dzieci osobiście poznał tylko jedno z nich, swojego najstarszego wnuka, który od razu go rozpoznał. Resztę dzieci do tej pory widział tylko na zdjęciach. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»