Nadludzie, inne formy życia i podróże w czasie. Ostatnie przesłanie Hawkinga

Jedzenie jest wyrzucane bardzo często. Jedna trzecia ludzi robi to kilka razy w miesiącu, a co dziesiąty parę razy w tygodniu. W sumie w ciągu roku marnowane 9 milionów ton jedzenia. Francuzi wpadli na pomysł, by te liczby nie były aż tak wielkie. Często się bowiem zdarza, że wyrzucamy coś, co teoretycznie jest już przeterminowane, a tak naprawdę spokojnie moglibyśmy jeszcze to zjeść. Chodzi o to, by obok daty "najlepiej spożyć przed ...", pojawiła się też data "ale można też spożyć do ...". Jest bardzo wiele produktów, które po tym, jak minie już ta oficjalna data przydatności do spożycia, absolutnie się jeszcze nadają do zjedzenia. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»